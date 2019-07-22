HABER /  YEREL

Adıyaman'da evinin balkonundan düştü! Acı haber geldi

Demirören Haber Ajansı

ADIYAMAN’da, 2'nci kattaki evlerinin balkonunda oynarken beton zemine düşen 2 yaşındaki Yusuf İliter, hayatını kaybetti.

Olay, gece geç saatlerde Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İliter ailesinin yaşadığı 2 katlı evin en üst katındaki balkonda yalnız başına oynayan Yusuf İliter korkulukların olmadığı balkonda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çocuklarının balkondan düştüğünü fark eden aile durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan minik Yusuf'u ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Yusuf İliter doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çocuklarının ölüm haberini alan aile hastane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu.

Minik çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Haberler
Pişkin hırsızlar vatandaşları döner bıçağıyla kovaladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tarkan'dan uyarı: Acil olarak telafi etmeliyiz
Foto Galeri Tarkan'dan uyarı: Acil olarak telafi etmeliyiz Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Wall Street Journal: Trump Erdoğan'a güvence verdi
Wall Street Journal: Trump Erdoğan'a güvence verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı okullarda yeni dönem
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı okullarda yeni dönem
Abdulkadir Selvi kulis yazdı kabine ve AK Parti'de revizyon
Abdulkadir Selvi kulis yazdı kabine ve AK Parti'de revizyon
Erdoğan'dan 3 bakanlıkta kritik atama ve görevden almalar Resmi Gazete yayımlandı
Erdoğan'dan 3 bakanlıkta kritik atama ve görevden almalar Resmi Gazete yayımlandı
Hindistan'da 10 ayrı bölgeye yıldırım düştü: 32 ölü
Hindistan'da 10 ayrı bölgeye yıldırım düştü: 32 ölü
İran ve ABD arasında bu kez de casus krizi patladı
İran ve ABD arasında bu kez de casus krizi patladı
ÖNCEKİ HABERLER
Jorge Mendes Falcao'yu Galatasaray'a bedavaya getirecek
Jorge Mendes Falcao'yu Galatasaray'a bedavaya getirecek
Yurt dışından getirilen telefonları 100 liraya kayıt ediyorlar! İşte yöntemi
Yurt dışından getirilen telefonları 100 liraya kayıt ediyorlar! İşte yöntemi
Bursluluk sonuçları MEB açıklanıyor 2019 PYBS sonuç sorgulama ekranı
Bursluluk sonuçları MEB açıklanıyor 2019 PYBS sonuç sorgulama ekranı
Türkiye, turizm sektöründe tarihi rekora koşuyor
Türkiye, turizm sektöründe tarihi rekora koşuyor
Gerard Pique'den Trabzonspor'a teşekkür
Gerard Pique'den Trabzonspor'a teşekkür
Polis alımı başvurusu 2019 ne zaman kaç kişi alınacak?
Polis alımı başvurusu 2019 ne zaman kaç kişi alınacak?
Yorumlar