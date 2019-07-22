Tarkan'dan uyarı: Acil olarak telafi etmeliyiz
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi çağrıda bulunan Tarkan, "Acil olarak doğaya verdiğimiz zararı telafi etmeliyiz” dedi.
Doğa Derneği’nin Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için sürdürdüğü kampanyaya destek veren Tarkan, doğaya ve hayvana verilen zarar hakkında konuştu.
Sosyal medya hesabı Instagram’dan belgesel paylaşan Tarkan şu sözleri dile getirdi: "İnsan olarak doğaya, hayvana, ağaca, havaya, suya özetle dünyaya verdiğimiz zarar o kadar büyük ki böyle devam edersek belki de 30-40 yıl sonra çoğu hayvan türünün nesli tükenmiş, ormanlar yok edilmiş, denizlerde, okyanuslarda balık ve canlı türleri tükenmiş olacak."
"Ekolojik dengeyi iyice bozmuş olacağız ve bunun sonuçları da pek parlak olmayacak. Doğaya ve hayvanlara verdiğimiz zararı telafi etmemiz, açtığımız yaraları sarmamız gerek. Hem de acil olarak."
Tarkan geçtiğimiz günlerde ise Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi konusunda, "Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmeli ve içindeki canlılarla birlikte koruma altına alınmalı. Gediz, doğanın bize emanetidir. Gediz mirasımızdır.” mesajı yayınlamıştı.