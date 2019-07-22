Dolar güne nasıl başladı! Dolar Merkez Bankası'nın kararını bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım konusunda yaptığı ilk açıklamaların olumlu algılanmasıyla TL değer kazanırken, çelişkili açıklamaların ardından hafif bir düzeltmenin gözlendiği kur cuma günü yatay bir seyir izlemişti. Dolar/TL bu sabah güne 5.66 seviyesinde başladı. Gözler ise Merkez Bankası'nın bu hafta açıklayacağı faiz kararında.

Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD ile yaşanan S-400 geriliminde hafta boyunca 5,70 TL bandında seyreden dolar kuru, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım konusunda yaptığı ilk açıklamada "Şu anda bu konuya (yaptırımlara) bakmıyoruz" yanıtını veren Trump daha sonra söz konusu adımın üzerinde düşünüldüğünü söyleyerek bu açıklamasıyla çelişen ifadeler kullandı.

Trump, "Birçok sebepten dolayı çok çok zor bir durum. Dolayısıyla, bakıyoruz. Ne yapacağımızı göreceğiz" dedi. Bu açıklamanın olumlu algılanmasıyla düşüş yaşayarak 5, 64 TL seviyelerine inmişti. Kur bu sabah 5,66 TL'den görüyor. Euro/TL ise 6,35 TL’de yer alıyor.

Bu hafta gözler Merkez'de olacak

Piyasalar ABD ile ilişkilerin yanı sıra Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'daki toplantısına odaklandı. Merkez'in faizde ne kadarlık indirime gideceği kurun yönünde belirleyici olacak.

Analistler bugün zayıf bir veri gündemi olduğunu belirterek yurtiçi piyasalarda TÜİK tarafından açıklanacak bu yılın haziran ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini ifade etti.