HABER /  DÜNYA

'Bolton Trump'ı ikna edemedi, intikam almak istiyor'

'Bolton Trump'ı ikna edemedi, intikam almak istiyor'

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalıştığını öne sürdü.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı ''Yüzyılın Savaşı'' konusunda ikna edemediğini, bunun intikamını İngilizleri bataklığa çekerek almak istediğini belirtti.

Zarif, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Yanlış yapmayın. Donald Trump'ı Yüzyılın Savaşı'nı başlatması konusunda kandıramayan ve B Takımı'nın çökmesinden rahatsız olan John Bolton, İngilizleri bir bataklığa çekme ümidiyle kinini o yöne kanalize ediyor. Böyle bir adımı ancak ihtiyat ve sağduyu önler.'' 

Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i "B Takımı" olarak adlandırıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan 3 bakanlıkta kritik atama ve görevden almalar Resmi Gazete yayımlandı
Erdoğan'dan 3 bakanlıkta kritik atama ve görevden almalar Resmi Gazete yayımlandı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hindistan'da 10 ayrı bölgeye yıldırım düştü: 32 ölü
Hindistan'da 10 ayrı bölgeye yıldırım düştü: 32 ölü
Aydın'da korkulan oldu! Alevler yayılıyor
Aydın'da korkulan oldu! Alevler yayılıyor
Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
İran ve ABD arasında bu kez de casus krizi patladı
İran ve ABD arasında bu kez de casus krizi patladı
ÖNCEKİ HABERLER
2019 PYBS sonuçları MEB açıklanıyor bursluluk sonuç sorgulama
2019 PYBS sonuçları MEB açıklanıyor bursluluk sonuç sorgulama
MEB LGS tercih sonuçları 2019 açıklanıyor TC ile sorgulama sayfası
MEB LGS tercih sonuçları 2019 açıklanıyor TC ile sorgulama sayfası
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 nereden bakılır?
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 nereden bakılır?
Bursluluk sınav sonuçları açıklanıyor MEB TC ile PYBS sonucu sorguLAMA
Bursluluk sınav sonuçları açıklanıyor MEB TC ile PYBS sonucu sorguLAMA
Sevgilisine genç kızları kurşunlattı!
Sevgilisine genç kızları kurşunlattı!
LGS tercih sonuçları açıklanıyor MEB TC ile LGS sonucu sorgulama
LGS tercih sonuçları açıklanıyor MEB TC ile LGS sonucu sorgulama
Yorumlar