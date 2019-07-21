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İran ve ABD arasında bu kez de casus krizi patladı

İran ve ABD arasında bu kez de casus krizi patladı

İran'ın ABD'ye yönelik hamleleri sürüyor. İran istihbaratı ülkede ABD ve yabancı ülkeler adına casusluk yaptığı belirtilen bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.

İRAN İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ülkede "ABD ve yabancı ülkeler adına casusluk yapanların" gözaltına alındığını, kimliklerinin yarın açıklanacağını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, başkent Tahran'da kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Alevi, "Çeşitli alanlarda ve önemli merkezlerde ABD ve yabancı ülkeler adına casusluk yapan kişileri tespit ettik. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara teslim ettik." dedi.     

Alevi, casuslukla suçlanan kişilerin kaç kişi olduğu hakkında bilgi vermezken, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen kişilerin kimliklerinin yarın açıklanacağını kaydetti.      

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