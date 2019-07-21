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İptal edilen seçimleri AK Parti kazandı

İptal edilen seçimleri AK Parti kazandı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde yenilenen seçimlerde BBP'den AK Parti'ye keçen Ramazan Bozlak tekrar kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline ve yenileme seçimlerinin yapılmasına karar verilen Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde, belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Ramazan Bozlak kazandı.

YSK tarafından seçimin yeniden yapılması kararı alınan Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde, bugün yeniden seçim yapıldı.

Bir önceki seçimde BBP'den kazanan ancak şikayet üzerine mazbatası iptal edilen Ramazan Bozlak, bu seçimde AK Parti'den yeniden aday olarak, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.

BBP ve AK Parti olmak üzere 2 adayla seçime giden beldede, kesin olmayan sonuçlara göre BBP Belediye Başkan Adayı Hüseyin Us 783 oy alırken, AK Parti Belediye Başkan Adayı Ramazan Bozlak ise bin 624 oy aldı.

Seçim sonrası belde meydanında AK Partililer kutlama yaptı.

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