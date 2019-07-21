HABER /  YEREL

Manisa'da gölete giren ikizler boğuldu

Anadolu Ajansı
Manisa'da gölete giren ikizler boğuldu

MANİSA'da serinlemek için girdikleri sulama göletinde kaybolan 13 yaşındaki ikiz kardeşlerin cesetlerine ulaşıldı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde serinlemek için gölete giren ikiz kardeşlerin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Kemeliye Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki ikizler Eren ve Efe Erol ile akranları Mehmet Aktaş, serinlemek için köydeki gölete girdi.


Eren'in bir süre sonra gölette gözden kaybolması üzerine ikizi Efe Erol kardeşini bulmak için suya daldı. 


Efe'nin de bir süre sonra yüzeye çıkmamasının ardından Mehmet Aktaş, sudan çıkarak durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Şubesinde görevli dalgıçlar, ikizlerin bulunması için arama çalışmalarına başladı. 


İkizlerin cesetleri Manisa AFAD ve İzmir'den gelen dalgıç polislerin yaptığı çalışmalar sonucunda kısa sürede bulunarak sudan çıkarıldı.

Acı haberi alan baba Ahmet ve anne Aliye Erol, gözyaşlarına boğuldu.

Cesetlerin otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emre'nin ailesine başsağlığı telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emre'nin ailesine başsağlığı telefonu
Bakan Varank yerinde inceledi! 2. Abdülhamid döneminde hazırlanan Filyos projesinde geri sayım
Bakan Varank yerinde inceledi! 2. Abdülhamid döneminde hazırlanan Filyos projesinde geri sayım
Rejim güçleri İdlib’de hava saldırısı düzenledi: 9 sivil öldü
Rejim güçleri İdlib’de hava saldırısı düzenledi: 9 sivil öldü
ABD Başkanı Trump'tan 4 kadın üyeye: Özür dilemeliler
ABD Başkanı Trump'tan 4 kadın üyeye: Özür dilemeliler
Adana'dan bir kötü haber daha geldi! Sahte içkiden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
Adana'dan bir kötü haber daha geldi! Sahte içkiden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
Zarif Bolton'un, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalıştığını iddia etti
Zarif Bolton'un, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalıştığını iddia etti
ÖNCEKİ HABERLER
Bahçeli: "Davasında olanla beraberiz. Ayrılanlarla işimiz gücümüz yok"
Bahçeli: "Davasında olanla beraberiz. Ayrılanlarla işimiz gücümüz yok"
Adana'da 4 kişiyi kurtardı ancak kendisi yaşamını yitirdi
Adana'da 4 kişiyi kurtardı ancak kendisi yaşamını yitirdi
Küçükçekmece’de iş aramaya çıktı, cesedi Avcılar’da sahile vurdu
Küçükçekmece’de iş aramaya çıktı, cesedi Avcılar’da sahile vurdu
Silivri'de iki katlı binada yangın çıktı
Silivri'de iki katlı binada yangın çıktı
Karaburun Belediye Başkanı tepkiler sonrası geri adım attı maaşı bakın ne yapacak?
Karaburun Belediye Başkanı tepkiler sonrası geri adım attı maaşı bakın ne yapacak?
DGS sonuçları 2019 açıklanıyor DGS tercihleri ne zaman?
DGS sonuçları 2019 açıklanıyor DGS tercihleri ne zaman?
Yorumlar