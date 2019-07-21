Karaburun Belediye Başkanı tepkiler sonrası geri adım attı maaşı bakın ne yapacak?

İzmir Karaburun Belediye Başkanı Girgin Erdoğan, kendisini belediye şirketine müdür olarak atadı. Başta kendi parti tabanı ve seçmenleri olmak üzere toplumun büyük kesiminden eleştiri alan Erdoğan, tepkilerin ardından müdürlük maaşını eğitime bağışladı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "kendisine ikinci maaş bağladı" ve "kendisini müdür atadı" haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Kendini belediye şirketine müdür atadı

İzmir'in Karaburun İlçesi Belediye Başkanı Avukat Girgin Erdoğan, kendisini belediye şirketi müdürü olarak atadı. Karaburun Belediyesi Personel Limited Şirketi Müdürlüğü hakkındaki karar, meclis toplantısında AKP Grubu'nun muhalefetine karşın CHP'li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi. Yasa gereği Erdoğan'a, 8 bin TL'lik belediye başkanlığı maaşının yanında, şirket müdürlüğünün huzur hakkı adı altında 7 bin 500 TL tutarındaki maaşı bağlandı.

Tepkiler gecikmedi

Muhalefet temsilcileri, belediye başkanı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yaptığı için devlet memurlarının ticaret yapma ve şirketlere ortak olma hakları bulunmadığını öne sürdü. Yasaya göre belediye başkanının şirkette müdür olamayacağı ve huzur hakkı alamayacağı belirtildi. Karaburun Belediye Başkanı Girgin Erdoğan'a en büyük tepki ise kendi partilileri ve seçmenlerinden geldi. CHP tabanı ve seçmenleri Erdoğan'ı eleştirerek kararın iptalini istedi.

Müdürlük maaşından vazgeçti

Başkan Erdoğan, ilk açıklamasında kararının arkasında durdu. Erdoğan, hem belediye şirketi müdürü olmasının, hem de belediye meclisi kararının doğru ve yasaya uygun olduğunu, kanun maddelerinden örnekler vererek anlattı. Fakat kamuoyunda artan tepkiler üzerine Girgin Erdoğan, yeni bir yazılı açıklama yaparak, banka hesabına ödenen 7 bin 500 TL tutarındaki huzur hakkını eğitime bağışladığını duyurdu. Kararı özgür iradesiyle aldığını ileri süren Girgin, yazılı bir açıklama yaparak, görevlendirmenin yasaya aykırı olmadığını savundu. Gigin, “Adı geçen şirkette KHK, kanun ve Yüksek Mahkeme kararlarına aykırı olmamasına rağmen, basında ve kamuoyunda rahatsızlık ve hassasiyet yaratan huzur hakkı işlemini tamamen kendi özgür irademle sonlandırma kararı aldım. Şirket tarafından hesabıma bir kez ödenen huzur hakkı meblağının tamamını, ilçemizde eğitim veren Karaburun Ortaokulu Okul Aile Birliği'nin hesabına bağış olarak yatırdım” dedi. Ancak, Girgin, belediye şirketi müdürlüğünü bırakmadı.

Bağış çağrısı

Girgin, meclis kararını ortadan kaldıran yeni bir meclis kararı alınması için başvuruda bulunacağını, alınacak kararı da kurumsal web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kamuoyuna açıklayacağını söyledi. Girgin, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Yaşadığımız bu olaylar neticesinde halkımızın bu konulardaki duyarlılıklarını ve tepkilerini görmüş olmam sebebi ile tüm kamuoyumuza, ayrım gözetmeksizin tüm siyasi partilerimize, belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. Belediyelerimizin hâkim ortak ya da hissedar oldukları iktisadi teşebbüslerde görev alan yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin yasal maaşları haricinde huzur hakkı almamalarını, huzur hakkı ve benzeri ad altında alınan ücretleri ise görev yaptıkları beldelerdeki sosyal sorumluluk amaçlı projelerde kullanılmak üzere bağışlamalarını öneriyorum.”