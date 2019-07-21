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Bakan Pakdemirli açıkladı: 1.9 milyar lira yolda

Bakan Pakdemirli açıkladı: 1.9 milyar lira yolda

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Bölgesi'nde üretici için sulama sezonunun açıldığını belirterek, "3 ilde yaklaşık 2 milyon 300 bin dönüm araziye bu projelerle can suyu verilirken, bölge çiftçimize, dolayısıyla ülke ekonomisine yaklaşık 1,9 milyar lira katkı sağlanacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İzmir'de 37, Manisa'da 36, Uşak'ta ise 40 ayrı projede tarım arazileri suyla buluşturuluyor. 3 ilde yaklaşık 2 milyon 300 bin dönüm araziye bu projelerle can suyu verilirken, bölge çiftçimize, dolayısıyla ülke ekonomisine yaklaşık 1,9 milyar lira katkı sağlanacak." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, haziran ayıyla birlikte Ege Bölgesi'nde üretici için sulama sezonunun açıldığını aktardı.

Sulamanın ülke ekonomisi için önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "İzmir'de 37, Manisa'da 36, Uşak'ta ise 40 ayrı projede tarım arazileri suyla buluşturuluyor. 3 ilde yaklaşık 2 milyon 300 bin dönüm araziye bu projelerle can suyu verilirken, bölge çiftçimize, dolayısıyla ülke ekonomisine yaklaşık 1,9 milyar lira katkı sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sulanabilir tarım arazilerinin yüzde 72'sinin modern sulamaya açıldı

İzmir'de sulanabilir tarım arazilerinin yüzde 72'sinin modern sulamaya açıldığına dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:
"İzmir'de toplam 918 bin 730 dönüm arazi sulanıyor ve İzmirli çiftçilere 2019 yılında bu projelerin katkısı 706 milyon 142 bin lira olacak. Manisa'daki verimli arazilerin ise yüzde 81'i modern sulamaya kavuştu. Manisalı çiftçilerimize bu projeler sayesinde 2019'da 1 milyar 62 milyon 586 bin liralık katkı verilecek. Aynı şekilde Uşak'ta DSİ, verimli arazilerin yüzde 75'ini sulamaya açtı ve bu sayede Uşaklı çiftçimize bu yıl yaklaşık 125 milyon 606 bin lira katkı sağlanacak."

Su akışına yakın izleme

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Sulama Ölçüm Tesisleri Projesi" ile Ege Bölgesi'nin 67 ayrı noktasındaki su akışını online olarak takip ettiklerini ifade ederek, "Kurduğumuz son teknoloji ürünü sistem ile içme ve tarım suyundan, Petkim ve Kula Termik Santraline verilen sanayi suyuna kadar su akışını anlık takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Suyun milli servet olduğunu hatırlatan Pakdemirli, bu yıl İzmir barajlarındaki doluluk oranlarının geçen yıla göre daha iyi olduğunu, ancak bunun suyun bol ve sınırsız olduğu anlamına gelmeyeceğini belirtti.

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