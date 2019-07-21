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Çatışmada yaralanan terörist Zap Suyu'na atladı

Çatışmada yaralanan terörist Zap Suyu'na atladı

HAKKARİ'de güvenlik korucularına taciz ateşi açtıktan sonra çıkan çatışmada yaralanan PKK'lı terörist, Zap Suyu'na atladı. Bölgede yapılan aramada ise uzun namlulu silah ele geçirildi.

Kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Merkez Taş Ocağı mevkiinde yol kontrol faaliyeti yürüten güvenlik koruculurına PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan PKK'lı terörist, Zap Suyu'na atladı. Kısa süreli çatışmanın ardından teröristler kaçarken, bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. 

Valilik açıklama yaptı

Hakkari Valiliği de çatışmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''20.07.2019 günü ilimiz Merkez Taş Ocağı Çöplük mevkiinde yol kontrol faaliyeti yapan güvenlik korucularımıza yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu çıkan çatışmada 1 bölücü terör örgütü mensubu yaralanmıştır. Yaralı örgüt mensubunun kendisini Zap suyuna attığı değerlendirilmektedir. Bölgede yapılan aramalarda; 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet şarjör, 12 adet dolu fişek, 10 adet boş kovan ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

Zap Suyu'na atlayan teröristin bulunması, kaçan teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi için bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

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