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Pakistan'da Dera İsmail Han bölgesinde düzenlenen saldırıda 9 kişi öldü

Pakistan'da Dera İsmail Han bölgesinde düzenlenen saldırıda 9 kişi öldü

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhuva eyaletinde düzenlenen iki saldırıda 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Eyaletin Dera İsmail Han bölgesinde, motosikletli saldırganlar denetim noktasında polisin üzerine ateş açtı. Saldırıda 2 polis olay yerinde hayatını kaybetti, bazı polisler yaralandı. Yaralanan polislerin kaldırıldığı hastanenin girişinde pusu kuran intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesiyle 4 polis, 3 sivil yaşamını yitirdi. 

Emniyet yetkilisi Salim Riaz Han gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırılarda toplam 9 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını belirtti. Bomba uzmanı Inayat Ullah, intihar bombacısının üzerinde yaklaşık 7 kilogram patlayıcı bulunduğunu açıkladı.

Saldırıları Pakistan Talibanı üstlendi. Afganistan sınırındaki Güney Veziristan bölgesinin yanında yer alan Dera İsmail Han, 2004'ten bu yana terör saldırılarının hedefi oluyor. 

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