HABER /  GÜNCEL

Otobüs firmalarına ek sefer izni verildi

Otobüs firmalarına ek sefer izni verildi

Şehirler arası sefer yapan otobüs firmaları, Kurban Bayramı tatili süresince ek seferler düzenleyebilecek. Ek sefer izni 7 Ağustos'ta başlayacak, 20 Ağustos'ta sona erecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı tatili süresince yapılacak ek seferlere ilişkin genelge hazırlandı.

Genelgede, Kurban Bayramı tatili süresince yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artmasının beklendiği belirtilerek, vatandaşların şehirler arası seyahat talebinin mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı ifade edildi.

Bu nedenle şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Kurban Bayramı tatili süresince ek seferler düzenlemesine izin verilecek. Otobüsler için ek sefer izni 7 Ağustos'ta başlayacak. B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, zaman tarifesine bağlı olmadan B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü koltuk kapasitesine sahip araçları 20 Ağustos'a kadar kullanabilecek.

Muhtemel mağduriyetin önüne geçilecek

Kara yolu ulaştırma hizmetlerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amaçlanan düzenlemeyle vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek.

Öte yandan, firmalara, tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmamaları, ücret tarifelerine uymaları, taşımalardaki sorumluluğu üstlenmeleri ve taşıma faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne bildirimde bulunmaları zorunluluğu getirildi.

B2 yetki belgesi 'uluslararası tarifesiz', D2 belgesi de 'yurt içi tarifesiz' otobüs seferlerine çıkacaklara veriliyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dedesinin kefen parasını gasbedip gazinoda eğlendiler
Dedesinin kefen parasını gasbedip gazinoda eğlendiler
Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor
Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor
Mevlüt Çavuşoğlu devreye girdi Merih Demiral'a vize çıktı
Mevlüt Çavuşoğlu devreye girdi Merih Demiral'a vize çıktı
Zidane Gareth Bale'in ayrılığını duyurdu
Zidane Gareth Bale'in ayrılığını duyurdu
Eski CHP'li vekil Hurşit Güneş Babacan'ın partisine mi katılıyor? açıklama geldi
Eski CHP'li vekil Hurşit Güneş Babacan'ın partisine mi katılıyor? açıklama geldi
Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
ÖNCEKİ HABERLER
30 Ağustos resmi tatili hangi gün Zafer Bayramı 3 gün tatil olur mu?
30 Ağustos resmi tatili hangi gün Zafer Bayramı 3 gün tatil olur mu?
Denizlispor Başkanı iddialı: Galatasaray'ı yeneriz
Denizlispor Başkanı iddialı: Galatasaray'ı yeneriz
PSB kura başvuru sayfası Sağlık Bakanlığı atama duyurusu
PSB kura başvuru sayfası Sağlık Bakanlığı atama duyurusu
Yeni Malatyaspor-Olimpija Ljubljana maçı bilet fiyatları belli oldu
Yeni Malatyaspor-Olimpija Ljubljana maçı bilet fiyatları belli oldu
2019 okul yaşı kaç oldu ilkokula kaç aylık çocuklar başlayacak?
2019 okul yaşı kaç oldu ilkokula kaç aylık çocuklar başlayacak?
DGS sonuçları 2019 açıklanıyor DGS tercihleri ne zaman?
DGS sonuçları 2019 açıklanıyor DGS tercihleri ne zaman?
Yorumlar