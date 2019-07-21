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Yeni Malatyaspor-Olimpija Ljubljana maçı bilet fiyatları belli oldu

İhlas Haber Ajansı
Yeni Malatyaspor-Olimpija Ljubljana maçı bilet fiyatları belli oldu

UEFA Avrupa Kupası 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor ile Olimpija Ljubljana maçının bilet fiyatları belli oldu.

Yeni Malatyaspor’un UEFA Avrupa Kupası 2. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.Biletlere taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, maç gününe kadar bütün biletlerin satılmasının beklendiği ifade edildi. 

Yeni Malatyaspor’un tarihinde ilk kez Avrupa Kupası maçı oynayacak olması şehirde de heyecan oluşturdu. Perşembe günü Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak maçın biletleri dün itibariyle satışa sunulurken Malatyalılar, satışın başladığı andan itibaren biletlere yoğun ilgi gösterdi. 



Yeni Malatyaspor- Olimpija Ljubljana maçının bilet fiyatları şu şekilde: 
Batı alt: 80, batı üst: 60, batı üst aile: 60, doğu alt: 45, doğu üst: 40, güney alt: 25, güney üst: 25, güney alt: 25, kuzey alt: 25, kuzey üst: 25, misafir tribün: 25 TL. 

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