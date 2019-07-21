Kastamonu'da 500 lira ücreti duyanlar sertifika almaya koştu

KASTAMONU 'da Kurban Bayramının yaklaşmasıyla kurban kesim fiyatlarının 500 TL olduğunu duyan vatandaşlar kurban kesim sertifikası almak için Halk Eğitim Merkezine koştu.

Bayramda kurban kesimi yapacak olan kişiler için sertifika zorunluluğu getirilmesi nedeniyle Tosya Halk Eğitim Merkezinde kurban kesimi kursu açıldı. 500 TL dolayında kazanç sağlaması nedeniyle kurban kesimi yapmak isteyen kişiler, kursa katılmak ve sertifika almak için Tosya Halk Eğitim Merkezine koştu.



Yaklaşık 250 kişinin başvuru yaptığı kurslarda başvurular 24 Temmuz 2019 günü sona erecek. Kurban kesimi kursuna katılacak olan kursiyerler 1 haftalık eğitimin ardından sertifikalarını alarak kurban kesme işini ve diğer zamanlarda da hayvan kesim işini yani kasaplık işini yapabilecekler.



Yaşanan kazaları önlemek için kurs açıldı

Kurban kesimi kursu hakkında açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı münasebetiyle bütün bayramlarda görmeye alışık olduğumuz senaryoları görüntüleri tekrar ilçemizde yaşamamak adına bir kurs başlattık halk eğitim bünyesinde. Kursun adı 'kurban kesimi kursu' malumlarınız her kurban bayramlarında acemi kasapların iş kazaları nedeniyle hastanelerin acil servisleri dolup taşıyor. Bu anlamda belki bir hatanın düzeltilmesine öncülük etmiş olmak adına ilçede kurban faaliyetleri kurban faaliyetleri komisyonu oluşturduk. Ve komisyonun aldığı kararla da böyle bir kursun açılmasına karar verdik." dedi.



250 kişi kursa başvurdu

Kaymakamı Deniz Pişkin, "Bir hafta sürecek bu kurs 20 saat üzerinden tamamlanacak. Bu kursu tamamlayan vatandaşlarımıza sertifika vereceğiz. Bizim kurbanlarını kestirecek vatandaşlarımızın da bu duyarlılığımıza ortak olmalarını hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Kurbanını kestirecek vatandaşlarımız kurbanın kesimini yapacak kişilerden sertifika yada belge sormaları durumunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmayacaktır. Burada başlatmış olduğumuz müracaatlar halen devam ediyor. 24 Temmuza kadar müracaatlarımız devam edecek. Şu ana kadar aldığımız müracaat sayısı 250’yi buldu.” diye konuştu.



Yoğun talep var

Bu yılki kurban kesim fiyatlarının yüksek olması nedeniyle kurs talebinin yoğun olduğunu belirten yetkililer, kurbanlık hayvanlarını kestirecek olan vatandaşların kurbanı kesecek olan kişilerden sertifikalarının olup olmadığını sormaları ve sertifikası yani yetki belgesi olmayan kişilere kurban kesimi yaptırmaması gerektiğine dikkat çekti. Yetkililer, bu işi yapmak isteyen kişilerin Halk Eğitim Merkezine müracaat ederek kursa katılmaları ve sertifikalarını almaları gerektiğini söyledi.



Rekor başvuru

Kurban kesimi yapmak isteyen ve kursa katılarak sertifika almak isteyen kişilerin 24 Temmuz 2019 tarihine kadar Tosya Halk Eğitim Merkezine müracaat ederek kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. 250 kişilik rekor başvuru ile yaz döneminde meslek edindirme kurslarına en yüksek başvurunun yapıldığı Tosya Halk Eğitim Merkezinde talepler doğrultusunda kurslar açılmaya devam ediyor.