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Şansal Büyüka'dan Ali Koç'a çağrı: Volkan'ın çilesini bitirin

Şansal Büyüka'dan Ali Koç'a çağrı: Volkan'ın çilesini bitirin

Usta gazeteci Şansal Büyüka, Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki geleceğinin belirsizliği üzerine Ali Koç'a çağrıda bulundu.

Kabus bir sezonu geride bırakan ve şampiyonluk için önemli isimleri transfer eden Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Volkan Demirel'in kalıp kalmayacağıyla ilgili Şansal Büyük'adan Ali Koç'a çağrı geldi.

Milliyet gazetesi yazarı Şansal Büyüka, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı;

''Fenerbahçe’nin kaptanı ve kalecisi Volkan Demirel’e son iki sezondur yapılan ve yaşatılanları asla doğru bulmuyorum. Geçen sezon son dakikaya kadar bekletildi, bu sezon da öyle... Ya bırakın gitsin ya da “gel kardeşim” deyin, adamın çilesi bitsin.''

Ersun Yanal istiyor ancak tek engel Comolli
Spor kamuoyunda dolaşan iddialara göre ise teknik direktör Ersun Yanal, Volkan Demirel'in takımda kalmasını çok istiyor ancak daha önce tecrübeli eldivenle sorun yaşayan sportif direktör Comolli bu konuda katı. Comolli, Volkan'ın takıma dönmesini istemiyor.

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