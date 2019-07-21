Pençe Harekâtı'nda PKK'ya havadan bomba yağdı!

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Pençe Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'ya ağır bir darbe vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu."