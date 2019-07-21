Merih Demiral'ın Juventus macerası kısa sürebilir

İtalyan basını, Juventus'un kadrosuna kattığı milli futbolcu Merih Demiral'ın Mİlan'a kiralanacağını yazdı.

İtalyan basınında 21 yaşındaki stoper için yeni bir iddia ortaya atıldı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için Juventus'la görüşmelere başladı.

Stoper bölgesinde Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini ve Daniele Rugani'yi bulunduran Juventus, teklife sıcak baksa da milli futbolcuyu bonservisiyle göndermek istemiyor. Milan ise oyuncuyu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanmak niyetinde. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor.

18 milyon Euro'ya transfer olmuştu

Merih Demiral, geçtiğimiz günlerde Sassuolo'dan Juventus'a 18 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. 21 yaşındaki futbolcu, İtalyan deviyle 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.