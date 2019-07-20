HABER /  GÜNCEL

Evinin önünde öldürülmüştü! Katil o çıktı

Evinin önünde öldürülmüştü! Katil o çıktı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, evinin önünde kendisiyle barışmak isteyen sevgilisiyle tartışırken vurulup yaşamını yitiren Ebru Tenk'in (34) arkadaşının eşi V.K. (38) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. V.K. ve kaçmasına yardım ettiği öne sürülen ağabeyi E.K.(40) gözaltına alındı.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Girgin Sokak'ta meydana geldi. Eşinden boşanan 1 çocuk annesi Ebru Tenk, sevgilisiyle kavga etti. Durumu öğrenen Tenk'in kadın arkadaşı F.K., ikiliyi barıştırmak istedi. F.K., Tenk ve sevgilisini öğlen saatlerinde bir araya getirdi ancak ikili yine tartıştı. F.K. bu kez gece saatlerinde Tenk'in sevgilisini alıp, evinin önüne getirdi.

Sevgilisiyle Ebru Tenk arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce F.K., ikilinin arasında kaldı. Durumu gören F.K.'nın eşi V.K. yanındaki tabancasıyla ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Ebru Tenk kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ebru Tenk, evine 300 metre uzaklıkta bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tenk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ebru Tenk'in cenazesi bugün memleketi Düzce'de toprağa verildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri bölgede yaptıkları incelemenin ardından 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerden 4'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Tabanca ile birlikte yakalanan V.K., Ebru Tenk'i kazayla vurduğunu söyledi. V.K. ve kaçmasına yardım ettiği iddia edilen ağabeyi E.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Gerard Pique'den Trabzonspor paylaşımı
Gerard Pique'den Trabzonspor paylaşımı
Antalya'da Kamerunlu masöze cinsel saldırı iddiası! Biri kadın 4 gözaltı
Antalya'da Kamerunlu masöze cinsel saldırı iddiası! Biri kadın 4 gözaltı
Davutoğlu ile röportaj yapan gazeteciler neden kovuldu! Sputnik'ten açıklama geldi
Davutoğlu ile röportaj yapan gazeteciler neden kovuldu! Sputnik'ten açıklama geldi
Özhaseki'den tartışma yaratacak benzetme: CHP Hitler'in taktiğini tutturdu
Özhaseki'den tartışma yaratacak benzetme: CHP Hitler'in taktiğini tutturdu
Bingöllü çiftçilerin korkulu rüyası oldu sürü halinde geziyorlar
Bingöllü çiftçilerin korkulu rüyası oldu sürü halinde geziyorlar
Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı
Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da küçük uçak düştü: 3 ölü
Almanya'da küçük uçak düştü: 3 ölü
CHP'li Tanal selin vurduğu Düzce'de: 1 bardak suya ihtiyaç var
CHP'li Tanal selin vurduğu Düzce'de: 1 bardak suya ihtiyaç var
Galatasaray'ın transfer listesindeki Radamel Falcao'da sürpriz gelişme
Galatasaray'ın transfer listesindeki Radamel Falcao'da sürpriz gelişme
CHP'li Bekaroğlu Davutoğlu'na böyle sordu: Hani pişmanlık, nerede özür?
CHP'li Bekaroğlu Davutoğlu'na böyle sordu: Hani pişmanlık, nerede özür?
Fenerbahçe’de Sami Khedira sesleri
Fenerbahçe’de Sami Khedira sesleri
La Casa De Papel 3. sezon Berlin sürprizi yaşıyor mu izleyen şok oldu!
La Casa De Papel 3. sezon Berlin sürprizi yaşıyor mu izleyen şok oldu!
Yorumlar