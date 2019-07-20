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Gerard Pique'den Trabzonspor paylaşımı

Barcelona'nın dünyaca ünlü stoperi Gerard Pique, Trabzonspor'un forma tanıtım videosunu beğendi.

Barcelona'da forma giyen yıldız savunmacı Gerard Pique, Trabzonspor'un geçtiğimiz gün yayına koyduğu yeni sezonda giyeceği üçüncü formanın tanıtım videosunu beğendi. Pique, öte yandan Trabzonspor'un resmi hesabını da alkış emojisi ile tebrik etti.

İspanyol futbolcunun ilettiği mesajda, "Bu video Trabzonspor'un yeni formasını tanıtıyor. Futbola aşıksanız ve eskiden sokakta top koşturmuşsanız sizi ağlatır. Harika" sözleri yer alıyor.

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