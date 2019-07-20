Şanlıurfa'da terk edildiği gerekçesiyle kendini bıçakladı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde karısı tarafından terk edilen 2 çocuk babası, bıçakla kendini yaraladı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde, geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz yıl karısı H.G. tarafından terk edilen İ.G. (29), bunalıma girerek kendini bıçakla yaraladı.

Yaralı halde oturduğu evin önüne giden İ.G.’yi fark eden komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, karnından yaralanan 2 çocuk babası İ.G.’yi dakikalarca tedavi için ikna etmeye çalıştı.Polisler, yaralıyı ikna ettikten sonra 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Sedyeye alınan yaralı, tedavisi için Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.