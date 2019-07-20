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Davutoğlu ile röportaj yapan gazeteciler neden kovuldu! Sputnik'ten açıklama geldi

Davutoğlu ile röportaj yapan gazeteciler neden kovuldu! Sputnik'ten açıklama geldi

Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, "Davutoğlu gibi bir figürü önemsemiyoruz, haber değerinin olduğuna inanmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, yeni parti kurma hazırlığındaki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla yapılan programın ardından Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki’nin işine son verilmesiyle ilgili konuştu.

"Buna rağmen yapıldı"

Sansür ve müdahale yorumlarını kabul etmeyen Boztepe, “Davutoğlu röportajı kurumsal kararımızın hilafına yapılmış bir iş. Röportajın yayın politikamız gereği yapılmaması yönünde kararı biz Yavuz Bey’e ilettik, ancak buna rağmen yapıldı. (…)" ifadelerini kullandı.

"Davutoğlu gibi bir figürü önemsemiyoruz"

Boztepe, sözlerini şöyle sürdürdü: Biz yayın politikamız gereği, Davutoğlu gibi bir figürü önemsemiyoruz ve açıklamalarının bizim üzerimizden yayılmasını istemiyoruz. Haber değerinin olduğuna inanmıyoruz.Bizim yayın politikamız bu ve yine bir yayın organı olarak hakkımız” dedi.

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