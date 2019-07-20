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Sahte alkolden zehirlenen ev kadını öldü

Sahte alkolden zehirlenen ev kadını öldü

Adana'da ev kadını içtiği metil alkolden zehirlenerek hayatını kaybetti.

Adana'da Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde 12 Temmuz'da N.B. (40), evde eşinin olmadığı sırada içki içmeye başladı. Bir süre sonra fenalaşan N.B., kuzenini arayarak kendisini hastaneye götürmesini istedi.

Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.B., buradan özel bir hastaneye sevk edildi. N.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri soruşturma başlattı

Metil alkol zehirlenmesi sebebiyle yaşamını yitirdiği belirlenen N.B., otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, kaçak içkiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Adana'da metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 10'a yükselirken Mersin, Niğde ve Osmaniye de dahil toplamda 21 kişi hayatını kaybetti.

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