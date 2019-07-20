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CHP'li Tanal selin vurduğu Düzce'de: 1 bardak suya ihtiyaç var

CHP'li Tanal selin vurduğu Düzce'de: 1 bardak suya ihtiyaç var

Selin vurduğu Düzce'ye giden CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Selden sonra 1 bardak suya ihtiyaç var, ölen binlerce tavuk önemli sağlık sorunları yaratacak" açıklaması yaptı.

Düzce Akçakoca'da yaşanan sel felaketinin boyutlarını, bölgeye giden CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal aktardı.

İhtiyaçlar var

Sel ve heyelandan en çok etkilenen yerlerden biri olan Uğurlu köyündeki durumu aktaran Tanal, "temiz suya, sahra çadırlarına seyyar tuvaletlere, gıda ürünlerine ihtiyaç var" dedi.

"Ölen tavuklar önemli sağlık sorunları yaratacak"

Bölgedeki tavuk çiftliklerindeki ölen tavukların önemli sağlık sorunları yaratacağına dikkati çeken Mahmut Tanal, evlerin 1 metre yüksekliğindeki çamura battığını söyledi. 

Ne oldu?

Düzce'nin Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde çarşamba gecesi başlayan sağanak sele neden olmuştu. Sele kapılan 7 kişi kaybolmuş, birçok kişi mahsur kalmıştı. Kayıplar için arama başlatılmış, mahsur kalanlar helikopterler ile kurtarılmıştı.

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