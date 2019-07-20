Düzce'deki sel felaketince acı tablo! Kararan hayatlar
DÜZCE'deki sel felaketinde sulara kapılan 7 kişiden birinin cansız bedeni bulundu. Dördü çocuk olan kayıpların tamamının Esmahanım köyünde yaşayan Kaplan ve Töngel ailelerinden oldukları ortaya çıktı.
Düzce'nin Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde çarşamba gecesi başlayan sağanak sele neden olmuştu. Sele kapılan 7 kişi kaybolmuş, birçok kişi mahsur kalmıştı. Kayıplar için arama başlatılmış, mahsur kalanlar helikopterler ile kurtarılmıştı.
Kayıpların hepsinin Akçakoca Esmahanım köyünden oldukları ortaya çıktı. Kayıpların Nilgün Kaplan (39) ve kızı Funda (9), ikizleri Sinem, Sanem (7) ile Cengiz (55) ve Fatma Töngel (42) çiftiyle çocukları Kağan (3) olduğu açıklandı.
6 kişi halen aranıyor
Selin sürüklediği çamurla kaplanan bölgede yapılan aramalarda dün, Esmahanım köyüne komşu Uğurlu köyü yakınlarında çalılara takılmış bir ceset bulundu.
Erdoğan: Tüm imkanlar seferber edilecek
Cesedin Fatma Töngel'e ait olduğu tespit edildi. Sel felaketiyle ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Düzce Valisi Zülkif Dağlı'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini söyledi.