Düzce'deki sel felaketince acı tablo! Kararan hayatlar

Erdoğan: Tüm imkanlar seferber edilecek

Cesedin Fatma Töngel'e ait olduğu tespit edildi. Sel felaketiyle ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Düzce Valisi Zülkif Dağlı'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini söyledi.