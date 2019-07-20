Devlet Bahçeli'den AB'nin yaptırım kararına çok sert tepki!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "AB'nin yaptırım kararı haksız ve hükümsüzdür. Yaptırımlarını alsınlar da başlarına külah diye geçirsinler." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerin ardından teşekkür konuşmaları buluşmaları kapsamında MHP Lideri Devlet Bahçeli, Karabük'te vatandaşlara hitap etti. Bahçeli yaptığı açıklamada, "AB'nin Doğu Akdeniz'de ne işi vardır. Rum yönetimi hukuka aykırı bir şekilde davranıyor." diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarında satırbaşları şöyle:

"Haksız ve hükümsüzdür

-AB'nin yaptırım kararı haksız ve hükümsüzdür. Yaptırımlarını alsınlar da başlarına külah diye geçirsinler. AB'nin Doğu Akdeniz'de ne işi vardır! Rum yönetimi hukuka aykırı bir şekilde davranıyor. Avrupa Birliği ile yol ayrımına gelinmişti.

"Biz geleceğin süper gücüyüz"

-Kimse bize parmak sallamasın. Karanlık niyet sahibi her ülke aklını başına almalıdır. Biz geleceğin süper gücüyüz. Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir dönemden geçmektedir.

"Yeni hükümet sisteminden dönüş yok"

-Hükümet Sistemi Cumhurun bizzat kendi iradesi ile değişmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi milletin başarısıdır. Yeni hükümet sisteminden dönüş yoktur. Cumhur ittifakı hem tarihe hem geleceğe karşı mesuldür.