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Mustafa Çalışkan yabancı polislere 'FETÖ' yü anlattı

Mustafa Çalışkan yabancı polislere 'FETÖ' yü anlattı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, kentteki 19 ülkenin konsolosluğunda görevli 24 polisle bir araya geldi, onlara FETÖ'yü anlattı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve bu örgüt tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin diğer ülkelerce de daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla İstanbul'da bulunan yabancı polis irtibat görevlileriyle toplantı yaptı. 

Baltalimanı Polis Evi'nde gerçekleştirilen programa, çok sayıda emniyet personeli ile  ABD, Belçika, Fas, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Kanada, Japonya, Kazakistan, İsveç, Danimarka, Norveç, İzlanda, Finlandiya, Rusya ve Tunus'un İstanbul konsolosluklarında çalışan 24 temsilci katıldı.

Darbe girişiminde şehit olan vatandaşların anıldığı programda Çalışkan, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi ve FETÖ  yapılanması ile örgütün yurt dışı bağlantılarıyla ilgili sunum yaptı.

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