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Belediye başkanı aynı anda kendini müdür olarak atadı! Çift maaş keyfi

Belediye başkanı aynı anda kendini müdür olarak atadı! Çift maaş keyfi

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, meclis kararıyla belediye şirketine müdür olarak atandı. Erdoğan, müdür olarak atanmasının ve çift maaş almasının tamamen yasal olduğunu belirtti.

Bu atamayla CHP'li başkanın aylık gelirii, 15 bin 500 liraya çıktı. 8 bin lira lira maaşı olan İlkay Girgin Erdoğan'ın 7 bin 500 liralık ikinci maaşı İzmir'de tartışmalara neden oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP'li Erdoğan, atamam kararının ve çift maaş almasının yasalara tamamen uygun olduğunu söyledi.

"Görev şahsıma Karaburun Belediye Meclis kararı ile verilmiştir"

İlkay Girgin Erdoğan, "Hakkımda iddia edilen belediye iştirakine müdür olarak atanmam tamamen yasal olup bu görev şahsıma Karaburun Belediye Meclis kararı ile verilmiştir." ifadelerini kullandı.

"Tamamen yasal"

Erdoğan şunları söyledi: Bu konu ile ilgili olarak basında çıkan haberlerin tamamı karalamaya yönelik olup görevimin dayanağı yukarıda ayrıntılı olarak izah edilen yasa maddeleri ve yüksek mahkeme kararlarıdır.

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