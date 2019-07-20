HABER /  GÜNCEL

Teröristlerde Alman malı tanksavar çıktı Alman ordusundan yanıt geldi

Teröristlerde Alman malı tanksavar çıktı Alman ordusundan yanıt geldi

TSK'nın Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde başlattığı Pençek-2 harekatında Alman malı tanksavar füzesi fotoğrafının yayınlanmasının ardından Almanya Silahlı Kuvvetleri sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve 'Bilgimiz yok' iddiasında bulundu.

Pençe-2 harekatı kapsamında hava ve kara unsurlarını oldukça etkin kullanan Türkiye, teröristlerden temizlenen bölgelerde çok sayıda yaşam alanı ve mühimmat buldu.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu
Bölgedeki askerlerimizin teröristlerin inlerinde ele geçirdiği ve Mehmetçik'e karşı kullanılmak üzere örgüte verilmiş olan MILAN tanksavar füzesi soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Söz konusu mühimmatın operasyonun ardından Türk askerlerince ele geçirildiği bilgisini Milli Savunma Bakanlığı 17 Temmuz'daki paylaşımın kamuoyuyla paylaştı.

Alman Silahlı Kuvvetleri resmi hesaptan 'haberimiz yok' dedi

Bakanlığın paylaştığı fotoğrafı ve tweeti alıntılayan bir sosyal medya kullanıcısı, Alman Silahlı Kuvvetleri'ni etiketleyerek "Bunlar sizin mi?" sorusunu yöneltti.

Alman Silahlı Kuvvetleri'nden söz konusu soruya verilen cevapta ise "Merhaba, bunlarla ilgili hiçbir bilgimiz yok" yanıtının verildiği görüldü.

İlgili Haberler
Pençe Harekatı'nda 7 terörist daha etkisiz hale getirildi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Pençe Harekatı'nda ele geçirilen terör örgütünün silah ve mühimmatları imha edildi
Foto Galeri Pençe Harekatı'nda ele geçirilen terör örgütünün silah ve mühimmatları imha edildi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Adana'da maganda kurşunu! Düğünde kan aktı
Adana'da maganda kurşunu! Düğünde kan aktı
Depoları doldurmayı unutmayın! Benzin ve motorine indirim
Depoları doldurmayı unutmayın! Benzin ve motorine indirim
Oliver Stone Putin'den kızı için vaftiz baba olmasını istedi
Oliver Stone Putin'den kızı için vaftiz baba olmasını istedi
İsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı
İsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı
Afrika Uluslar Kupası'nı Cezayir kazandı
Afrika Uluslar Kupası'nı Cezayir kazandı
Hamile eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı, Bebeği ölü doğdu
Hamile eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı, Bebeği ölü doğdu
ÖNCEKİ HABERLER
Merih Demiral'a Çin'den vize çıkmadı!
Merih Demiral'a Çin'den vize çıkmadı!
UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi! Men cezası yok
UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi! Men cezası yok
Benzine indirim geldi! İşte yeni fiyatlar
Benzine indirim geldi! İşte yeni fiyatlar
Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Bursaspor'u 2-0 mağlup etti
Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Bursaspor'u 2-0 mağlup etti
Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi
Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi
Polis alımı başvurusu 2019 ne zaman kaç kişi alınacak?
Polis alımı başvurusu 2019 ne zaman kaç kişi alınacak?
Yorumlar 2 yorum