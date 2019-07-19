HABER /  EKONOMİ

Benzine indirim geldi! İşte yeni fiyatlar

Benzine indirim geldi! İşte yeni fiyatlar

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim yapılacak, söz konusu indirimin 11 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 20 kuruş indirime gidilecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 11 kuruş olarak yansıyacak.

İndirimin kalan 9 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.  Buna göre, Ankara'da ortalama 7,15 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,04 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,07 liradan 6,96 liraya, İzmir'de 7,14 liradan 7,03 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi! Men cezası yok
UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi! Men cezası yok
İBB İştirakleri Genel Müdürlerinden ortak kamuoyu açıklaması
İBB İştirakleri Genel Müdürlerinden ortak kamuoyu açıklaması
Merih Demiral'a Çin'den vize çıkmadı!
Merih Demiral'a Çin'den vize çıkmadı!
Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi
Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi
Trabzonspor Gaston Campi'yi KAP'a bildirdi
Trabzonspor Gaston Campi'yi KAP'a bildirdi
ABD'nin tutukladığı Hakan Atilla tahliye oldu! Son hali inanılmaz
ABD'nin tutukladığı Hakan Atilla tahliye oldu! Son hali inanılmaz
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma ne zaman bitecek?
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma ne zaman bitecek?
Trump: New York Fed Başkanı’nın faizle ilgili ilk açıklamaları yüzde 100 doğru
Trump: New York Fed Başkanı’nın faizle ilgili ilk açıklamaları yüzde 100 doğru
Kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün olur mu resmi açıklama?
Kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün olur mu resmi açıklama?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atamalar yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atamalar yapıldı
Fitch 14 Türk bankasının notunu düşürdü
Fitch 14 Türk bankasının notunu düşürdü
ALO 199 aramak paralı mı -Ehliyet randevu alma numarası
ALO 199 aramak paralı mı -Ehliyet randevu alma numarası
Yorumlar 1 yorum