Ankara Büyükşehir'de şoke eden istifa krizi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir süredir süren CHP-İYİ Parti gerilimi istifa getirdi. İddialara göre CHP'nin karşı çıktığı atamalar nedeniyle BELPLAS Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen Faruk Köylüoğlu istifa etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığı döneminde belediye bünyesindeki BELPLAS şirketinin yönetim kurulu üyeliğine getirilen İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu görevinden istifa etti.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Faruk Köylüoğlu, belediyenin yol çizgilerini üreten ve ilaçlama işlerini yapan BELPLAS şirketinin Yönetim Kurul Başkanı yapılmıştı. Göreve başlayan Faruk Köylüoğlu, seçimlerde Mansur Yavaş için çalışan İYİ Parti eski il yöneticilerinden Nafiz Atak, Nadir Çetinkaya, Evrim Kızıldemir’in de aralarında bulunduğu kişileri danışman olarak görevlendirmek istedi. Bu görevlendirmeyi Mansur Yavaş kabul etmeyince Faruk Köylüoğlu da yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Köylüoğlu’nun istifadan vazgeçirmek için çabalar devam ederken göreve alınan kişiler konusunda zaman zaman CHP ve İYİ partililer arasında sorun yaşandığı ve bunun aşılması için parti yöneticilerinin de devreye girdiği öğrenildi.