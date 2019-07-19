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Yaralı buzağıyı sırtında böyle taşıdı

Yaralı buzağıyı sırtında böyle taşıdı

Sel felaketinin yaşandığı Düzce'de ahırı zarar gören kişi, bacağı yaralandığı için yürüyemeyen buzağıyı sırtına alarak güvenli bir yere taşıdı.

Düzce'de sel felaketinin etkili olduğu bölgelerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Selden en çok etkilenen yerlerin başında gelen Akçakoca'ya bağlı Uğurlu Köyü'nde, çekilen bir fotoğraf, selden insanlar kadar hayvanların da zarar gördüğünü ortaya koydu. Selden ahırı zarar gören bir köylü, bacağından yaralandığı için yürüyemeyen buzağıyı sırtına alıp taşıdı. O anların tanığı olan Hasançavuş köyü sakinlerinden Murat Erdem, çektiği fotoğrafın hikayesini anlattı. 

Erdem, "Biz de selden etkilendik ama çok büyük bir zararımız yok. Bugün, babamla birlikte felaketin daha çok etkili olduğu yerlerde akrabalarımızı ziyarete gidiyorduk. Kendi aracımızla Uğurlu Köyü'nden geçerken yol kenarında  sırtında buzağı taşıyan birini gördük. Çok şaşırdık. Tabii hayvanını bu denli seven birini görünce de duygulandık. Muhtemelen ahırı zarar gördü. Buzağı da bundan etkilendi. Yürüyemeyecek kadar kötü olduğu buzağıyı sırtında taşımak zorunda kaldığını tahmin ediyorum. Aracın içinden genç arkadaşa selam verdim. Ama bizim de yetişmemiz gereken bir yer olduğu için duramadık"

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