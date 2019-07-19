Adana'da vurulmuş olarak bulundu! Emniyetin maskotu oldu

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde polis ekiplerince yol kenarında vurulmuş olarak yaralı bulunan şahin, emniyet müdürlüğünde tedavi altına alındı.
Saimbeyli ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, yerde yaralı şahin buldu. Göğsünden silahla vurulduğu belirlenen şahinin yere düşünce bacağının kırıldığı anlaşıldı.
Veteriner çağrıldı
Ekipler, yaralı şahini Saimbeyli Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Polis memuru Gürkan Kaya'nın ilgilendiği şahin için merkeze veteriner çağrıldı. Önce göğsünden tedavi edilen şahinin daha sonra kırılan bacağı alçıya alındı.
Emniyetin maskotu oldu
15 gündür polis merkezinde kalan ve sağlığına kavuşan şahin, polislerin maskotu olurken, hayvanın iyileşmesinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.