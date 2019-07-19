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MHP Zonguldak İl Başkanı partisinden istifa etti

MHP Zonguldak İl Başkanı partisinden istifa etti

MHP Zonguldak İl Başkanı Metin Soydaş, görevden alınmasının ardından partisinden istifa ettiğini duyurdu.

MHP Zonguldak İl Başkanı Hamdi Ayan’ın milletvekili adayı olmasının ardından  istifa etmesi nedeniyle Metin Soydaş il başkanlığı görevine getirilmişti.

Uzun bir süre İl Başkanlığı görevini yapan ve ardından görevden alınan Metin Soydaş MHP’den istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Metin Soydaş, “Gördüğüm lüzum üzerine üyesi olduğum Milliyetçi Hareket Partisi’nden İlçe seçim kuruluna giderek istifa dilekçemi verdim. Saygılarımla” dedi.

MHP’den istifa eden Metin Soydaş’ın istifa etme nedeni ile ilgili açıklamada bulunmadığı  öğrenildi. 

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