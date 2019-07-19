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Bitlis'te hain saldırı! Binbaşının makam aracına roketli saldırı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı
Bitlis'te hain saldırı! Binbaşının makam aracına roketli saldırı düzenlendi

BİTLİS 'te teröristler tarafından binbaşının makam aracına yönelik roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan binbaşı şehit düştü.

Alınan bilgilere göre olay, Bitlis merkeze bağlı Bölükyazı mevkiinde meydana geldi. Binbaşının makam aracına teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda binbaşı ile yanında bulunun şoförü ile koruması yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan Binbaşı Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü. Bölgede operasyonların başlatıldığı belirtildi. 

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