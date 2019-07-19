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MKE Ankaragücü'ne yeni sponsor

Anadolu Ajansı
MKE Ankaragücü'ne yeni sponsor

MKE Ankaragücü, Beypazarı Maden Suyu ile 1 yıllık reklam sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Beypazarı Maden Suyu ile 1 yıllık reklam sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda mücadele edecek olan kulübümüz, yeni sezon ile ilgili yapmış olduğu reklam sponsorluğu anlaşmalarına Ankara’nın güçlü markalarından Beypazarı Maden Suyu'nu da dahil ederek, bu kuruluş ile 1 yıllık reklam sponsorluğu anlaşmasına vardı." ifadeleri kullanıldı.

Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törende konuşan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, desteklerinden ötürü Beypazarı Maden Suyu'na teşekkür ettiğini söyledi.

Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yiğiner, "Ankara’nın iki büyük markası Ankaragücü ve Beypazarı Maden Suyu arasında yapılan anlaşma camiamız için hayırlı olsun. Yeni sezonda da reklam sponsorluğu anlaşmalarımıza devam edeceğimizin bilgisini aktarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Niyazi Ercan ise sarı-lacivertli kulübe destek olmanın kendiler için şeref olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Ankara'nın iki büyük markasını aynı çatı altında buluşturmaktan dolayı çok mutluyum. Sevgili başkanımız Mehmet Yiğiner'in de vermiş olduğu emekleri ve mücadeleleri gören ve bilen biri olarak, bu kulübe destek olmak bizim için bir şereftir. Umarım Ankaragücü son 3 yılda elde ettiği başarılara devam eder ve elde ettiği 2. Lig ve 1. Lig şampiyonluklarına müthiş taraftarıyla Süper Lig şampiyonluğunu da dahil ederek ne kadar güçlü bir camia olduğunu herkese gösterir."

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