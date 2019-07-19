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Kocaeli'nde 2 grubun kavgası cinayetle bitti! Ebru'yu kim öldürdü

Demirören Haber Ajansı
Kocaeli'nde 2 grubun kavgası cinayetle bitti! Ebru'yu kim öldürdü

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, bir çocuk annesi 34 yaşındaki Ebru Tenk, iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurularak öldü. Polis, Tenk'in ölümüne neden olan silahı kimin ateşlediğin belirlemeye çalışıyor.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Sırrıpaşa Mahallesi Girgin Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan 2 kurşunla Ebru Tenk vuruldu. Tenk, yere yığılırken, kavgaya karışanlar olay yerinden kaçtı.

Kurtarılamadı
Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ebru Tenk yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ebru Tenk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Yarın toprağa verilecek
Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Eşinden ayrıldığı öğrenilen bir çocuk annesi Ebru Tenk'in cenazesinin yarın Düzce'de toprağa verileceği bildirildi.



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