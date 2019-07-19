Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe sorusuna ilginç tepki

Marsilya'da forma giyen ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Luiz Gustavo, sarı-lacivertli takıma gidip gitmeyeceğiyle ilgili bir soruya çok konuşulacak bir tepki verdi.

Kabus bir sezonu geride bırakan ve şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmanın çalışmalarını yapan Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Luiz Gustavo'yla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncunun 9 milyon euro'luk bonservis bedeli için Marsilya'dan indirim bekliyor.

Fenerbahçe sorusuna ilginç tepki

EA Ligue 1 Games turnuvası kapsamında Washington'da oynanan ve takımının Bordeaux'yu ABD'nin başkenti 2-1 yendiği maç sonrasında kameraların karşısına geçen deneyimli futbolcu, bir muhabirin "Bize Fenerbahçe'ye gitmeyeceğinin garantisini verebilir misin?" şeklindeki sorusu üzerine gülerek röportaj alanını terk etti.