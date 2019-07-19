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Fransız büyükelçiden Ekrem İmamoğlu'na: Seçilmeniz Fransa'da büyük yankı uyandırdı

Fransız büyükelçiden Ekrem İmamoğlu'na: Seçilmeniz Fransa'da büyük yankı uyandırdı

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ile İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk olarak, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ve İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter'i ağırladı. Saraçhane'deki makam odasında gerçekleşen görüşmede, Büyükelçi Fries, İBB Başkanı'na başarı dileğinde bulundu.

Paris belediyesinden davet

İstanbul ve Fransa arasında kuvvetli bağlar bulunduğunu anlatan Fries, şunları söyledi: 

"İstanbul'da yaşayan 7 binden fazla Fransız vatandaşı mevcut. Fransa, İstanbul'un gelişimine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyor. Fransız şirketleri, Fransız turistleri İstanbul'a getirerek, ticaret yaparak, bu alışverişi devam ettirmekte kararlılar. Seçilmeniz Fransa'da da büyük yankı uyandırdı, basın yayın organlarında büyük yer buldu. Çok konuşuldu. Ayrıca Paris Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sizi Paris'e davet ettiğini de ifade etmek isterim. Önceden Paris ve İstanbul arasında imzalanmış bir anlaşma vardı. Bu anlaşma belki devam ettirilebilir. Fransa, küresel ısınma konusunda son derece hassas. Bu sizin için de önemli bir konu, biliyorum. Bu önemli konuda İBB ve Fransa'daki büyükşehir belediyeleri birlikte çalışarak, bu önemli meselenin üstesinden gelebilir diye düşünüyorum." 

Ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür eden İmamoğlu da başta Avrupa olmak üzere, dünyanın her ülkesiyle bölgesiyle çok yoğun sıkı diyalog kuran, bir İstanbul olacağını söyledi.

Fransa ile yüzlerce yıllık ilişkilerinin bulunduğunu ifade eden İmamoğlu, "Özellikle Osmanlı döneminde başlayan ve sonrasında bu ilişkilerin devam ettiği süreçte, tarihsel ilişkiler olsun, kültürde, sanatta, edebiyatta Türkiye'yle Fransa'nın etkileşiminin kuvvetli bir ülke olduğunu bilen birisiyim. Türkiye'nin bu önemli ilişkilerinin, bu önemli süreçte en büyük lokomotifinin de İstanbul'la, Fransa'nın yerel yönetimleriyle kuracağı bağda, çok özel bir yer bulacaktır. Paris'in bu daveti de bizi memnun etmiştir. Zira seçim dönemi boyunca Başkan'ın bize olan ilgisini, mesajlarını çok yakından takip ettim. Kendilerine teşekkürlerimizi iletmenizi isterim. Bundan sonraki ilişkilerde, küresel ısınma gibi bir hususta iş birliğimizi kuvvetlendirecek potansiyele sahibiz." diye konuştu.

Fransız heyetinin ardından İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba da İmamoğlu'nu ziyaret ederek, başarı dileğinde bulundu. 

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