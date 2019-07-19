Erbil'de Türk diplomata saldırı! HDP'den sert açıklama

HDP, Erbil'de restorana düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin diplomatik misyon temsilcisine yönelik silahlı saldırıyı sert biçimde kınıyoruz" dedi.

Partinin eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yaygınlaştırılan çatışma siyasetinin sivil yaşam alanlarına taşırılmasını, nerede olursa olsun konsolosluk çalışanlarının hedef alınması asla kabul edilemez. Kimden gelirse gelsin, partimiz bu vahim saldırının karşısındadır. Beklentimiz, bu karanlık ve pek çok soru işaretini barındıran olayın bir an önce ve herhangi bir şüpheye yer bırakılmayacak şekilde aydınlatılması, faillerinin bulunması yönündedir." ifadelerine yer verildi.

"Ağır bir provokasyon girişimi"

Açıklamanın devamında şunlar dile getirildi:

Öte yandan bu saldırı gerekçe gösterilerek, kardeşinin adı üzerinden bir milletvekilimizin hedef haline getirilmesi de ağır bir provokasyon girişimidir ve asla kabul edilemez. Meselenin buraya vardırılmış olması da bu saldırıya ilişkin kaygı ve kuşkularımızı derinleştirmektedir.

"HDP barış ve çözüm siyasetinden asla vazgeçmeyecek"

Bir kez daha vurgulayalım ki, partimiz herhangi bir şiddet olayı ile ilişkilendirilemez. Şiddet, çatışma ve savaşların karşısında barış siyasetimiz, sorunları diyalog ile çözme anlayışımız çok açık ve nettir. Kim hangi hesabı güdüyor olursa olsun, HDP barış ve çözüm siyasetinden asla vazgeçmeyecektir.

"Yapılmak istenen savaş ve şiddetin yaygınlaştırılmasıdır"

Bu olay üzerinden hedef alınan, HDP’nin barış siyasetidir. Yapılmak istenen savaş ve şiddetin yaygınlaştırılmasıdır. Bu vesileyle bir kez daha şiddet, çatışma ve savaşın tahribatlarının derinleştirilmemesi ve Ortadoğu coğrafyasında demokratik müzakere arayışlarının güçlendirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz."