HABER /  YEREL

Adıyaman'da öfkeli ağabey, kardeşini defalarca bıçakladı! İşte o anlar

İhlas Haber Ajansı

ADIYAMAN 'da bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan kardeşlerin kavgası kanlı bitti. Öfkeli ağabey kardeşini defalarca bıçakladı.

Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesi'nde bulunan bir kıraathaneye gelen İ.Y. ile ağabeyi Ö.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışan iki kardeş, kıraathanenin önüne çıkarak tartışmaya devam etti. İ.Y., olay kapansın diye kıraathaneye girdi. Bir süre sonra kardeşinin arkasından kıraathaneye giren Ö.Y. ise elinde bulunan bıçakla kardeşi İ.Y.’yi defalarca bıçakladı. Kıraathanedekilerin araya girmesi ile Ö.Y. etkisiz hale getirildi.

Yaralı halde yere yığılan İ.Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kardeşini gözünü bile kırpmadan defalarca bıçaklayan Ö.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
2019 okul yaşı kaç oldu ilkokula kaç aylık çocuklar başlayacak?
2019 okul yaşı kaç oldu ilkokula kaç aylık çocuklar başlayacak?
Çerkezköy'de alacağını istelen işçi eski müdürünü vurdu!
Çerkezköy'de alacağını istelen işçi eski müdürünü vurdu!
Diyarbakır'ın Lice kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Lice kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi
PSB kura başvuru sayfası Sağlık Bakanlığı atama duyurusu
PSB kura başvuru sayfası Sağlık Bakanlığı atama duyurusu
Reuters'tan F-35 haberi! Türk şirketlerine milyarlaca dolara mâl olacak
Reuters'tan F-35 haberi! Türk şirketlerine milyarlaca dolara mâl olacak
Selca Car manken kimdir kiminle evli çocuğunun babası kimdir?
Selca Car manken kimdir kiminle evli çocuğunun babası kimdir?
Yorumlar