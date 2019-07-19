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Reuters'tan F-35 haberi! Türk şirketlerine milyarlaca dolara mâl olacak

Reuters'tan F-35 haberi! Türk şirketlerine milyarlaca dolara mâl olacak

ABD'nin Türkiye'yi S-400 alımı sebebiyle F-35 programından çıkarmasının ardından savaş uçaklarının yapımında rol oynayan Türk şirketlerinin büyük zarar edeceği konuşuluyor.

F-35 savaş uçaklarının yapımında sekiz Türk şirketi uçağın iniş sistemi ve kokpitinde kullanılması için yüzlerce parça tedarik ediyordu. Pentagon, yapılan anlaşmalarda bu ürünlerin program boyuncaki ederinin 9 milyar dolar olacağını söylemişti.

7-8 milyon doları aşacak maliyet artışı olacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir dün yaptığı açıklamada, "(Programdan) Çıkartılmanın kendine has hükümleri olabilir, o devrede yok. Türkiye'nin dışlanması durumunda uçak başına 7-8 milyon doları aşacak maliyet artışı olacak" ifadelerini kullandı. 

Hangi şirketler yer alıyor?

F-35 programının resmi internet sitesine göre projede Roketsan, Havelsan, Alp Havacılık, Ayesas, Kale Havacılık Sanayi A.Ş., Tubitak-SAGE,  TUSAŞ ve Fokker Elmo'nun Türkiye birimi gibi şirketler yer alıyordu.

30 bin çalışanı var, bu insanlar nereye gidecek

Reuters'a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, iptal edilen anlaşmaların 12 milyar dolar değerinde olduğunu ve "Bu şirketlerin yaklaşık 30 bin çalışanı var, bu insanlar nereye gidecek" diyerek birçok kişinin işini kaybedebileceğini ifade etti. EDAM Başkanı Sinan Ülgen ise F-35 için parça üretimi yapan fabrikaların artık amaçsız kaldığını söyledi.

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