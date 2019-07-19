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Fas'ta 2 kadın turisti vahşice öldüren 3 kişiye idam cezası

Fas'ta 2 kadın turisti vahşice öldüren 3 kişiye idam cezası

FAS'ta, iki İskandinav turistin başını keserek öldürmekten suçlu bulunan 3 IŞİD destekçisi idama mahkum edildi.

24 yaşındaki Danimarkalı Louisa Vesterager Jespersen ile 28 yaşındaki Norveçli turist Maren Ueland, 17 Aralık'ta Atlas Dağları'nda başları kesilmiş olarak bulunmuştu.

İdam edilmeleri için başlatılan imza kampanyası

Büyük infial yaratan cinayet sonrası internette Abdessamad Ejjoud, Younes Ouaziyad ve Rachid Afatti'nin idam edilmesi için başlatılan imza kampanyasına çok sayıda kişi destek vermişti.

Cep telefonuyla cinayetleri görüntülediler

Fas'ta 1993'ten beri idam cezaları infaz edilmiyor. İdam kararının uygulanması halinde bu ülkede 26 yıl sonraki ilk infazlar olacak. Duruşma sırasında 25 yaşındaki Ejjoud ve 27 yaşındaki Ouaziyad'ın kadınların başlarını kestikleri, 33 yaşındaki Afatti'nin de cep telefonuyla cinayetleri görüntülediği ortaya çıkmıştı.

Annenin mektubu

Jespersen'in annesi, geçen hafta mahkemede okunan mektubunda "En adil şey, bu hayvanlara hak ettikleri idam cezasını vermek olacak" demişti.

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