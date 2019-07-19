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Erbil’deki saldırının faili HDP’li milletvekilinin ağabeyi çıktı

İhlas Haber Ajansı
Erbil’deki saldırının faili HDP’li milletvekilinin ağabeyi çıktı

Irak’ın Erbil kentinde önceki gün Türk diplomatın şehit edildiği saldırının failinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı. 

Önceki gün Irak'ın Erbil kentindeki bir lokantada silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, olayda bir Türk diplomat şehit düşmüştü. Saldırı sonrası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) emniyet teşkilatı, saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini ve fotoğrafını yayınladı.

Erbil polisi, olayın failinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu Mazlum Dağ olduğunu duyurdu.

Dersim Dağ'ın abisi

Mazlum Dağ’ın HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.  İddiaya göre Mazlum Dağ’ın kardeşi Dersim Dağ’ın milletvekili olması için terör örgütüne baskı yaptığı, Dersim Dağ’ın bu nedenle milletvekili listesine alındığı kaydedildi. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Dağ ailesinin İstanbul'da yaşadığı da öğrenildi. 

Ne olmuştu

Erbil'de dün bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda 2 Irak vatandaşı hayatını kaybetmişti.

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