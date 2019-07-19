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Hollanda Başbakanı Rutte iptal edilen F-35'lerimizi indirimli almak istiyor

Hollanda Başbakanı Rutte iptal edilen F-35'lerimizi indirimli almak istiyor

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından ABD, Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını açıklamıştı. Bunun üzerine Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Şimdi indirim alabilir miyiz?" diyerek F-35'lere talip oldu.

Yunanistan, bu kararın ardından bizim alacağımız F-35'leri almak istediğini belirtirken, Hollanda'dan da benzer bir hamle geldi.

"Şimdi indirim alabilir miyiz?"

"ABD'nin kararına katılıyorum." diyen Hollanda Başbakanı Mark Rutte,  Washington'daki Atlantik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Dün, 9 adet daha satın aldığımızı duyurduk. Ama, belki Türkiye'nin yarattığı bu durumla ilgili olarak şimdi indirim alabilir miyiz? Trump ile görüşmelerde bu konuyu gündeme getirebilir miyim, emin değilim. Muhtemelen bunu yapabilirim, ne de olsa anlaşmaları yapan odur, bakacağız." diyerek indirim beklediklerini kamuoyuna duyurdu.

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