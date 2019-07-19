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Galatasaray'ın Emre Mor transferi çıkmaza girdi

Galatasaray'ın Emre Mor transferi çıkmaza girdi

Celta Vigo adına pazarlıkları yürüten menajerlik şirketi WBD Capital CEO’su Eric Alonso, ''Şükrü Hanedar’a defalarca mesaj attım. Ancak hiçbirine yanıt vermedi. Biz çözümden yanayız. Galatasaray onu gerçekten istiyorsa, bizimle kesinlikle görüşmeli” dedi.

Galatasaray'ın olası Emre Mor transferiyle ilgili menajerlik şirketi WBD Capital CEO’su Eric Alonso, Celta de Vigo adına sarı-kırmızı takımla Emre Mor konusunda görüşmeye yetkili olduğunu söyledi.

AS gazetesine konuşan Alonso, “Durum yüzde yüz çözülmedi. Ancak Galatasaray benimle temasa geçerse Emre’nin transferini kapatabiliriz. Bu konuda iyimserim. Uygun şartlarda transfer bitebilir. Celta Kulübü, Galatasaray’la tüm müzakereleri yapma konusunda bana tam yetki verdi” yorumunda bulundu.

''Emre kendisi gitti ve Fatih Terim’le görüştü''
Eric Alonso, “Ben sadece Celta Vigo Kulübü adına yetkiliyim. Emre Mor’la birlikte İstanbul’a gitmedim. Emre kendisi gitti ve Fatih Terim’le görüştü. Ben onunla yolculuk yapmadım. Ancak bu transferde kimse bizim şirketimizi kenara atamaz. Celta Vigo, bu pazarlıklarda sadece bizi tanır. Şükrü Hanedar’a defalarca mesaj attım. Ancak hiçbirine yanıt vermedi. Biz çözümden yanayız. Galatasaray onu gerçekten istiyorsa, bizimle kesinlikle görüşmeli” dedi.

''Emre, Terim sayesinde mükemmel bir oyuncu olacak''
Alonso, sözlerini şöyle sürdürdü: G.Saray, Emre’nin kalitesini tekrar göstermesi için harika bir fırsat. Fatih Terim harika bir koç ve disiplinli. Emre, Terim sayesinde mükemmel bir oyuncu olacak. G.Saray taraftarları bana Twitter’da çok şey yazıyor. Emre’nin G.Saray’a gitmesine izin vermemi istiyorlar. Onlara saygı duyuyorum. G.Saray, Avrupa’nın en büyüklerinden biri. Bizimle iletişim kurarlarsa transfer olabilir. Ancak şimdiye kadar iletişim kurulmadı.

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