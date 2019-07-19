Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Falcao'dan transfer açıklaması

Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, geleceği hakkında konuştu.

Galatasaray'ın el sıkıştığı iddia edilen Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Falcao, ülke basınına geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Kendisi hakkında çıkan haberleri değerlendiren 33 yaşındaki golcü, "Çıkan haberleri duydum ve bazı kulüplerin bana olan ilgisini biliyorum. Bazı yakınlaşmalar oldu ancak daha fazla bir şey söyleyemem. Monaco ile bir yıl daha sözleşmem var. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Bu dikkatli bir şekilde ele alınması gereken bir konu. " ifadelerini kullandı.

''Avrupa’da kariyerime devam edebileceğimi düşünüyorum"

Falcao, Kolombiya'da oynama ihtimali hakkında ise, "Herkes benim Millonarios’ta oynama hayalim olduğunu biliyor ancak bir süre daha Avrupa’da kariyerime devam edebileceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Tek talibi Galatasaray değil

Bu arada Fransa basını Falcao için devreye giren son kulübün Porto olduğunu yazarken İspanyollar ise Espanyol'un oyuncu için zemin aradığını iddia etti. Haftada 187 bin euro kazanan Falcao'nun sözleşmesi 2020 Mayıs'ta bitiyor.





Maaşının yarısı sponsorlardan

Türk basınında yer alan haberlerde ise Galatasaray'ın 33 yaşındaki oyuncunun 7 milyon Euro'luk maaşının 3.5 milyon Euro'sunu kendisi ödeyeceği yazılmıştı. Kalan 3.5 milyon Euro'nun ise sponsorlar tarafından karşılanacağı belirtilmişti. Monaco'nun oyuncu için 3 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade edilmişti.