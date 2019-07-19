Ahmet Davutoğlu hiç boşuna ağlamasın Ahmet Hakan'ın yazısı olay oldu

Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde istifaya zorlandığını söylemesine Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, tepki göstererek, "Oysa “İstifa et” dendiğinde... Azıcık direnseydi, direnebilseydi... Bırakın pelikanı melikanı...Game Of Thrones’un ejderhaları üzerine gelse sökmezdi." dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Youtube üzerinden yayınlanan "Bidebunu izle" programına yaptığı açıklamalar konuşulmaya devam ediyor.

Başbakanlık görevini bırakma kararı aldığı geceyi ilk kez anlatan Davutoğlu, "MKYK ile bana; 'Sen başbakan gibi görün ama başkana olma, başbakanmış gibi yap ama yetki kullanma' dendiğini iddia etti.

Pelikan'cıların bildirisinde hedef gösterildiğini ve Alman ajanı ile itham edildiğini söyleyen Davutoğlu, bugün köşe yazarlarının gündemindeydi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Davutoğlu'nu kaçak güreşmek ve net olmamamakla suçladı

“şak” diye istifa etmiştir

"Ahmet Davutoğlu ‘pelikan melikan’ diye hiç boşuna ağlamasın" başlıklı köşesinde yazar, Davutoğlu için "Kendisine “tak” diye istifa et denilmiştir. O da “şak” diye istifa etmiştir. “Ne istifası kardeşim” diyememiştir. “Ben seçimle geldim” diyememiştir." ifadelerini kullandı.

"Azıcık direnseydi, direnebilseydi"

Davutoğlu'nun itirazda bulunmaya cesaret edemediğini belirten Hakan, yazısına şöyle devam etti: "Bugün “Ben yeni bir siyasi hareket başlatıyorum” dediğinde... Millet belki peşine düşebilirdi. Ahmet Davutoğlu bugün ne yapıyor? Ne yapacak? “Pelikan melikan” falan diyerek ağlıyor, ağlaşıyor. Oysa “İstifa et” dendiğinde... Azıcık direnseydi, direnebilseydi... Bırakın pelikanı melikanı... Game Of Thrones’un ejderhaları üzerine gelse sökmezdi."

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı