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Gazişehir Gaziantep, Kana Biyik'i kadrosuna kattı

İhlas Haber Ajansı
Gazişehir Gaziantep, Kana Biyik'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlardan Gazişehir Gaziantep, Kayserispor’dan Kana Biyik’i 3 yıllığına renklerine kattı.

Gazişehir Gaziantep yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip son 3 sezondur Kayserispor forması giyen deneyimli stoper Kana Biyik’i renklerine bağlayarak 3 yıllık sözleşme imzaladı. 

Geçtiğimiz günlerde sağ bek mevkisine Polonyalı Olkowski’yi, sol bek mevkisine Brezilyalı Morais’i ve forvete de Muğdat Çelik’i transfer eden Gaziantep ekibi stoper mevkisine de Kana Biyik’i transfer etti. 
Marius Sumudica’nın ısrarla istediği oyuncuların başında gelen Kana Biyik son üç sezondur Kayserispor forması giyiyordu. 2016-2017 sezonunun başında Fransız ekibi Toulouse'dan 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığından Kayserispor'a transfer olan Kana Biyik, sarı-kırmızılı forma altında 92 maça çıkarken, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. 

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