Düzce Valiliği, 7 kişinin kaybolduğu ihbarı geldiğini açıkladı

Düzce Valiliği, 7 kişinin kaybolduğu ihbarı geldiğini, teyit ve arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

DÜZCE'deki sel felaketinde kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yolları kapanmış, 4 binden fazla kişi mahsur kalmıştı.

Düzce Valiliği'nden gelen son dakika açıklaması ise şöyle:

"İlimizde yaşanan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerimiz araç ekipmanları ile sahada olup helikopterler marifetiyle Cumayeri ve Akçakoca ilçemizden 69 vatandaşımız kurtarılmış olup, 7 vatandaşımızla ilgili teyide muhtaç kayıp ihbarında bulunulmuştur. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatılmıştır."

Düzce Valisi Dağlı da "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Akçakoca ve Cumayeri'nde de 69 kişi kurtarıldı" ifadelerini kullandı.