HABER /  GÜNCEL

Düzce Valiliği, 7 kişinin kaybolduğu ihbarı geldiğini açıkladı

Düzce Valiliği, 7 kişinin kaybolduğu ihbarı geldiğini açıkladı

Düzce Valiliği, 7 kişinin kaybolduğu ihbarı geldiğini, teyit ve arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

DÜZCE'deki sel felaketinde kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yolları kapanmış, 4 binden fazla kişi mahsur kalmıştı. 

Düzce Valiliği'nden gelen son dakika açıklaması ise şöyle:

"İlimizde yaşanan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerimiz araç ekipmanları ile sahada olup helikopterler marifetiyle Cumayeri ve Akçakoca ilçemizden 69 vatandaşımız kurtarılmış olup, 7 vatandaşımızla ilgili teyide muhtaç kayıp ihbarında bulunulmuştur. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatılmıştır."

Düzce Valisi Dağlı da "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Akçakoca ve Cumayeri'nde de 69 kişi kurtarıldı" ifadelerini kullandı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Düzce'deki sel felaketi 4 binden fazla kişi mahsur kaldı anonslar yapılıyor
Foto Galeri Düzce'deki sel felaketi 4 binden fazla kişi mahsur kaldı anonslar yapılıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hırsızlık için girdi tuvaletini yapıp çıktı
Hırsızlık için girdi tuvaletini yapıp çıktı
Tolga Ciğerci ile sözleşme uzatıldı
Tolga Ciğerci ile sözleşme uzatıldı
TBMM Doğu Akdeniz için ortak bildiri yayınladı
TBMM Doğu Akdeniz için ortak bildiri yayınladı
Erbil'de şehit düşen Türk diplomat Köse son yolculuğuna uğurlandı
Erbil'de şehit düşen Türk diplomat Köse son yolculuğuna uğurlandı
Irak Cumhurbaşkanı, Erdoğan’ı aradı
Irak Cumhurbaşkanı, Erdoğan’ı aradı
30 Ağustos resmi tatili hangi gün Zafer Bayramı 3 gün tatil olur mu?
30 Ağustos resmi tatili hangi gün Zafer Bayramı 3 gün tatil olur mu?
Yorumlar