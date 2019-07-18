Düzce'deki sel felaketi 4 binden fazla kişi mahsur kaldı anonslar yapılıyor

Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde gece saatlerinden beri etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle mahsur kalan 58 kişi kurtarıldı, ulaşıma kapanan bazı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor. Cumayeri ilçesinde sağanak yüzünden Melen Çayı'nın taşması sonucu toprak kayması ve su baskınları meydana geldi.