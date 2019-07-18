Düzce'deki sel felaketi 4 binden fazla kişi mahsur kaldı anonslar yapılıyor
DÜZCE'deki sel felaketinden gelen son dakika haberlere göre kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yolları kapandı. 4 binden fazla kişi mahsur kaldı. İçişleri Bakanlığı mahsur kalan 51 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Bölgedeki son durum şöyle:
Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde gece saatlerinden beri etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle mahsur kalan 58 kişi kurtarıldı, ulaşıma kapanan bazı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor. Cumayeri ilçesinde sağanak yüzünden Melen Çayı'nın taşması sonucu toprak kayması ve su baskınları meydana geldi.
Beş ulaşım sağlanan yol ile köyler arasındaki bazı köprülerin zarar gördüğü taşkında mahsur kalanlara ulaşılması için çalışma başlatıldı.Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında birçok noktada meydana gelen heyelanın ardından köylere ulaşımın sağlandığı yol kapandı.
Köylerde anonslar yapıldı
Yağışın sürdüğü bölgede sel sularının evlerin birinci katına ulaşması nedeniyle çatılara çıkanlar, ekiplerin gelmesini bekledi. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri, mahsur kalanlara ulaşmak için yoğun çaba sarf etti.Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın koordinesinde Dokuzdeğirmen köyünde oluşturulan kriz merkezinde Genelkurmay Başkanlığından kurtarma helikopteri istendi. Arama kurtarma ekipleri de araçlardan köylülerin burada toplanmasına ilişkin anons yaptı
Vali Dağlı: Nehir Evleri'nde 10 arkadaşımız mahsur
Vali Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nehir Evleri'nde 10 arkadaşımız mahsur. Genelkurmay Başkanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığımız, AFAD Başkanlığımız vasıtasıyla bildirimde bulunduk, talebimizi yaptık. Helikopter bekliyoruz. İnşallah helikopter geldiğinde arkadaşlarımızı kurtaracağız." diye konuştu.